Mauro Vieira: quem é o diplomata de carreira que comanda o Itamaraty
Com longa experiência em postos-chave no exterior, conheça a trajetória do ministro que define os rumos da política externa do Brasil no governo atual
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Mauro Vieira é o diplomata de carreira que atualmente chefia o Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty. Figura central na condução da política externa brasileira, ele é o responsável por representar o país em negociações internacionais e articular os interesses do Brasil no cenário global, sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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Quem é Mauro Vieira?
Mauro Luiz Iecker Vieira é um diplomata experiente e o atual ministro das Relações Exteriores do Brasil. Com décadas de serviço no Itamaraty, ele é a figura principal na formulação e execução da política externa do país, definindo os rumos das relações internacionais brasileiras.
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Nascido no estado do Rio de Janeiro e formado em direito, Vieira ingressou na carreira diplomática no início dos anos 1970. Sua trajetória é marcada pela passagem em postos estratégicos e pela atuação em momentos cruciais da diplomacia nacional, o que o consolidou como um dos nomes mais respeitados do setor.
Qual a trajetória do ministro no Itamaraty?
A carreira de Mauro Vieira é extensa e diversificada. Antes de assumir o cargo de chanceler pela segunda vez no atual governo, ele acumulou experiência em diversas frentes diplomáticas, tanto em Brasília quanto no exterior. Sua primeira passagem como ministro ocorreu entre 2015 e 2016, durante o governo de Dilma Rousseff.
A experiência internacional do ministro é um dos seus principais ativos. Ele liderou algumas das mais importantes representações diplomáticas do Brasil no mundo, o que lhe proporcionou uma profunda compreensão das dinâmicas geopolíticas globais.
Principais postos no exterior
Ao longo de sua carreira, Mauro Vieira ocupou posições de grande relevância para a diplomacia brasileira. Entre os cargos de maior destaque, estão:
Embaixador do Brasil na Argentina;
Embaixador do Brasil nos Estados Unidos;
Representante Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York;
Embaixador do Brasil na Croácia.
O que faz o Ministro das Relações Exteriores?
O chefe do Itamaraty tem como principal função executar a política externa definida pelo presidente da República. Isso inclui representar o Brasil em fóruns internacionais, negociar acordos comerciais e tratados, proteger os interesses de cidadãos brasileiros no exterior e promover a imagem do país globalmente.
No atual governo, a gestão de Mauro Vieira tem se concentrado em reposicionar o Brasil como um ator relevante no cenário mundial. As prioridades incluem o fortalecimento das relações com países da América do Sul, a defesa de pautas ambientais e a busca por ampliar a participação brasileira em debates sobre paz, segurança e desenvolvimento econômico.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.