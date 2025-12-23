Assine
Os novos embaixadores do Itamaraty

Itamaraty divulgou lista com oito diplomatas promovidos ao posto de ministro de Primeira Classe, que os torna aptos a assumir embaixadas

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
23/12/2025 09:10

Os novos embaixadores do Itamaraty
Os novos embaixadores do Itamaraty

O Itamaraty divulgou nessa segunda-feira, 22, uma lista com nomes de oito diplomatas promovidos ao posto de ministro de Primeira Classe da carreira.

Ao atingir esse nível, um diplomata passa a ser apto a assumir o cargo de embaixador. Os ministros de Primeira Classe só passam a ser designados como embaixadores quando efetivamente são nomeados para chefiar alguma embaixada no exterior.

Estão na lista do Itamaraty de promovidos por merecimento Antonio Augusto Martins Cesar, Cláudio Garon, Felipe Costi Santarosa, João Marcos Senise Paes Leme, Luís Guilherme Parga Cintra, Marcelo Marotta Viegas, Mauricio Fernando Dias Favero e Roberto Doring Pinho da Silva.

