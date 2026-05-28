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Eduardo Bolsonaro agradece governo Trump por denominar PCC e CV como terroristas

Por meio das redes sociais, o ex-deputado comentou a decisão emitida pelo Departamento de Estado norte-americano: "Meu sincero agradecimento ao presidente Donald Trump"

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RP
Raphael Pati
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Raphael Pati
Repórter
28/05/2026 20:46

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"Meu sincero agradecimento ao presidente Donald Trump, bem como ao secretário de Estado, Marco Rubio, e ao vice-presidente, JD Vance", disse Eduardo, em vídeo publicado na rede social X crédito: Alan Santos/PR

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro fez um vídeo para agradecer membros do governo dos Estados Unidos pela decisão do Departamento de Estado do país em classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, divulgada nesta quinta-feira (28/5). O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que é um “grande dia” para os que “sofrem nas mãos desses bandidos”.

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“Meu sincero agradecimento ao presidente Donald Trump, bem como ao secretário de Estado, Marco Rubio, e ao vice-presidente, JD Vance”, disse Eduardo, em vídeo publicado na rede social X.

Ele também agradeceu ao vice-secretário de Estado, Christopher Landau, e ao encarregado de assuntos internacionais com o Brasil e assessor de Trump, Darren Beattie. “São pessoas chave para a administração Trump e contribuíram para que essa decisão fosse tomada”, acrescentou.

Ainda no vídeo, divulgado logo após a decisão emitida pelo secretário Rubio, o ex-deputado disse que a medida irá tornar “muito mais difícil” a movimentação financeira dos dois grupos criminosos e que eles poderão ser combatidos “igual Bin Laden era”, fazendo referência a Osama Bin Laden, líder e fundador da Al-Qaeda, grupo terrorista saudita, que foi assassinado pelo governo do ex-presidente Barack Obama, em 2011.

Eduardo ainda aproveitou para defender a candidatura do irmão Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República. Os dois estiveram juntos na última terça-feira (26/5) em uma reunião com o presidente Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, ocasião em que ambos pediram ao republicano que adotasse a medida o quanto antes, segundo os próprios filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

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Além de Eduardo, Flávio também usou as redes sociais para comemorar a decisão do governo norte-americano. O pré-candidato e senador repostou o comunicado do Departamento de Estado e escreveu: "Grande dia".

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