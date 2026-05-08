Alexandre Ramos é indicado pelo governo de Minas para presidência da Cemig

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Governo de Minas Gerais indicou o engenheiro Alexandre Ramos Peixoto para a presidência da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O nome foi referendado nessa quinta-feira (7/5), durante a primeira reunião do novo Conselho de Administração da empresa, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril.

Com a escolha, um servidor efetivo da companhia volta a ocupar o principal cargo da diretoria executiva da estatal. Alexandre Ramos substituirá Reynaldo Passanezi, cuja gestão foi destacada pelo governo estadual pelo processo de recuperação financeira da empresa e pela retomada dos investimentos.

O novo presidente da companhia, Alexandre Ramos, é engenheiro de carreira da Cemig e possui pós-graduação em Engenharia de Qualidade e Gestão pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Gestão e Planejamento Estratégico pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de MBA voltado ao setor energético.

Ao longo da trajetória profissional, passou pela Agência Nacional de Energia Elétrica, pelo Ministério de Minas e Energia e pela Empresa de Pesquisa Energética. Desde 2023, presidia o Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde participou da implementação da abertura do mercado livre de energia ao setor varejista, iniciada em janeiro de 2024.

Antes de assumir a função na CCEE, Ramos ocupava a Diretoria de Regulação e Relações Institucionais da Cemig. Segundo o governo estadual, ele coordenou, em articulação com o Ministério de Minas e Energia, soluções regulatórias emergenciais durante a pandemia da COVID-19, posteriormente adotadas em âmbito nacional pelo setor elétrico.

Novo conselho

A reunião desta quinta-feira também marcou a instalação do novo Conselho de Administração da companhia. No encontro, os integrantes elegeram Márcio Pereira Zimmermann para a presidência do colegiado.

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Engenheiro eletricista, Zimmermann acumula passagens pela Eletrobrás, pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, pela Itaipu Binacional e pelo Ministério de Minas e Energia, onde ocupou o cargo de ministro em 2010. Mais recentemente, atuou como diretor-presidente da Amazonas Energia.