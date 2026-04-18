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'RATO'

Irmão de Cleitinho a Duda: 'O que mais tem no Congresso é rato'

Crítica foi feita em referência à deputada Duda Salabert, que apresentou projeto de lei que impede uso de fita colante para matar roedores, alegando crueldade

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Repórter
18/04/2026 12:58 - atualizado em 18/04/2026 13:00

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Gleidson Azevedo e a deputada federal Duda Salabert em montagem feita pelo ex-prefeito
Ex-prefeito usa Congresso para criticar projeto de deputada crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos), irmão do senador e pré-candidato ao governo de Minas Cleitinho Azevedo (Republicanos), disse, em um vídeo postado em suas redes sociais, que o que mais tem "no Congresso, no Senado, é rato". 

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A acusação do ex-prefeito é uma resposta a um projeto de lei da deputada federal Duda Salabert (Psol) para proibir o uso no Brasil da “fita cola-rato, método utilizado para capturar roedores e pombos, alegando crueldade e possibilidade de contaminação. Os animais, segundo ela, enquanto agonizam, urinam e defecam aumentando o risco sanitário.

"Duda, com esse monte de serviço que tem aí no Congresso, você vai fazer um projeto de lei de fita cola-rato, para poder acabar com os ratos de padaria de supermercado? Por que você não coloca aí no Congresso essas fitas? Porque eu tenho certeza que você vai pegar um monte de ratazana. O que mais tem no Congresso e no Senado é rato", disse o ex-prefeito.

De acordo com ele, está na hora de serem instaladas fitas como a cola-rato "no Congresso, no Senado para poder acabar com a corrupção e pegar esses ratos de porão".

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A deputada foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre as críticas do ex-prefeito. O espaço segue aberto.

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