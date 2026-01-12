Assine
overlay
Início Política
POSTAGEM

Malafaia critica Wagner Moura após Globo de Ouro: 'esquerdista de ataque'

Pastor evangélico usa a rede social X para criticar ator de O Agente Secreto, premiado internacionalmente na madrugada desta segunda-feira (12/1)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/01/2026 20:04 - atualizado em 12/01/2026 20:17

compartilhe

SIGA
x
MALAFAIA
Silas Malafaia é nome tradicionalmente ligado à direita crédito: Lula Marques/Agência PT

O pastor Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, usou a rede social X para criticar o ator Wagner Moura, que ganhou um Globo de Ouro na madrugada desta segunda-feira (12/1) pela atuação no filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho. Por meio da rede social X, o líder evangélico chamou o ator de “esquerdista de ataque” e de "ator cretino", e ainda disse que ele deveria “morar em Cuba”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na mesma postagem, Malafaia ainda deu informações desconexas ao afirmar que o governo investiu “R$ 18 bilhões no que eles chamam de cultura”. De acordo com informações do Ministério da Cultura (MinC), os dados do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic) indicam que, em 2025, o volume de captação de recursos por meio da Lei Rouanet chegou a R$ 3,41 bilhões. Já o piso salarial dos professores federais realmente teve um reajuste de 0,37% para 2026, que representa R$ 18,10.

Além de Wagner Moura, o filme O Agente Secreto também recebeu o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Na obra, o ator interpreta um professor universitário perseguido por um empresário apoiador do regime militar, durante a década de 1970.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No ano passado, outro filme ambientado durante a ditadura também recebeu prêmios internacionais, despertando reações inflamadas de representantes da direita. Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional: foi a primeira obra do cinema nacional a receber a estatueta. Já a atriz Fernanda Torres, que interpreta a protagonista da trama, Eunice Paiva — esposa de um dos desaparecidos durante o regime — recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria Drama.

Tópicos relacionados:

globo-de-our globo-de-ouro silas-malafaia wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay