Malafaia critica Wagner Moura após Globo de Ouro: 'esquerdista de ataque'

O pastor Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, usou a rede social X para criticar o ator Wagner Moura, que ganhou um Globo de Ouro na madrugada desta segunda-feira (12/1) pela atuação no filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho. Por meio da rede social X, o líder evangélico chamou o ator de “esquerdista de ataque” e de "ator cretino", e ainda disse que ele deveria “morar em Cuba”.

WAGNER MOURA !

Para esse artista cretino , governo bom é dar aumento de 18 reais para professores e 18 bilhões para o que eles chamam de cultura. Na verdade é compra de consciência e propaganda de governo . Você está morando no lugar errado, ao invés de EUA , vai morar em Cuba… — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) January 12, 2026

Na mesma postagem, Malafaia ainda deu informações desconexas ao afirmar que o governo investiu “R$ 18 bilhões no que eles chamam de cultura”. De acordo com informações do Ministério da Cultura (MinC), os dados do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic) indicam que, em 2025, o volume de captação de recursos por meio da Lei Rouanet chegou a R$ 3,41 bilhões. Já o piso salarial dos professores federais realmente teve um reajuste de 0,37% para 2026, que representa R$ 18,10.

Além de Wagner Moura, o filme O Agente Secreto também recebeu o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Na obra, o ator interpreta um professor universitário perseguido por um empresário apoiador do regime militar, durante a década de 1970.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No ano passado, outro filme ambientado durante a ditadura também recebeu prêmios internacionais, despertando reações inflamadas de representantes da direita. Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional: foi a primeira obra do cinema nacional a receber a estatueta. Já a atriz Fernanda Torres, que interpreta a protagonista da trama, Eunice Paiva — esposa de um dos desaparecidos durante o regime — recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria Drama.