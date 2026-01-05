Quem é Sarah Poncio, a deputada que deve R$ 1,7 bilhão para União

A deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) a uma das parlamentares mais jovens da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), passou a ocupar o centro do noticiário após seu nome constar em registros da Dívida Ativa da União com débitos que somam R$ 1,7 bilhão.

Os valores, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), estão distribuídos em dezenas de inscrições e envolvem tributos e contribuições federais.

O caso chama atenção não apenas pelo montante expressivo, mas também pelo contraste com o patrimônio declarado por Sarah à Justiça Eleitoral, que gira em torno de R$ 2 milhões.

A defesa da parlamentar nega qualquer responsabilidade direta sobre a dívida e sustenta que os débitos estão ligados a empresas familiares, principalmente a negócios dos quais o pai da deputada, o pastor e empresário Márcio Poncio, teria participado no passado.

Defesa contesta cobrança

De acordo com os advogados de Sarah, parte das inscrições teria origem em empresas nas quais ela foi incluída formalmente ainda menor de idade, o que, segundo a defesa, inviabilizaria sua responsabilização fiscal. O caso está judicializado e aguarda uma definição no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Até o momento, não há decisão definitiva que reconheça a deputada como devedora final dos valores.

De influenciadora a deputada

Nascida em Duque de Caxias (RJ), em 1997, Sarah Poncio Silva de Souza construiu fama inicialmente nas redes sociais. Influenciadora digital com milhões de seguidores, ela ganhou projeção nacional ao expor sua rotina pessoal e familiar, integrando um grupo que a própria mídia apelidou de “família Poncio”, frequentemente associada a luxo, fé evangélica e polêmicas.

A entrada na política ocorreu nas eleições de 2022, quando concorreu a deputada estadual. Embora não tenha sido eleita diretamente, ficou como primeira suplente e assumiu o mandato em 2025, após a saída do titular para disputar a prefeitura de Resende. Desde então, integra a base do Solidariedade na Alerj.

Atuação parlamentar e repercussão

Na Assembleia, Sarah tem buscado vincular sua imagem pública à atuação institucional, com discursos voltados a temas como políticas sociais, saúde e defesa das mulheres. Ainda assim, sua trajetória política segue fortemente marcada pela exposição pessoal e por controvérsias que extrapolam o plenário.

O episódio da dívida bilionária amplia o escrutínio sobre a parlamentar e reacende o debate sobre responsabilidade tributária, vínculos familiares em empresas e transparência patrimonial de agentes públicos. Enquanto a disputa segue nos tribunais, o caso já se tornou um dos mais emblemáticos da atual legislatura fluminense.