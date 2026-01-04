Assine
DÍVIDA

Deputada Sarah Poncio tem R$ 1,7 bilhão em dívidas com a União

Débitos registrados na dívida ativa contrastam com patrimônio declarado de cerca de R$ 2 milhões; defesa nega responsabilidade e afirma que caso está no STJ

04/01/2026 10:39 - atualizado em 04/01/2026 10:40

Deputada estadual e influenciadora, Sarah Poncio nega responsabilidade por débitos que somam R$ 1,7 bilhão registrados em seu nome na dívida ativa da União.
Deputada estadual e influenciadora, Sarah Poncio nega responsabilidade por débitos que somam R$ 1,7 bilhão registrados em seu nome na dívida ativa da União. crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

A deputada estadual e influenciadora Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) aparece como responsável por R$ 1,7 bilhão em débitos com a União, segundo registros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Os valores estão distribuídos em 65 inscrições em dívida ativa, que incluem impostos, taxas e contribuições previdenciárias.

O montante contrasta com o patrimônio declarado por Sarah à Justiça Eleitoral em 2022, de cerca de R$ 2 milhões, dos quais R$ 300 mil em dinheiro vivo. A declaração não inclui participações societárias em seis empresas registradas na Junta Comercial do Rio de Janeiro.

Procurada, a defesa da deputada nega que ela seja devedora dos valores. Segundo os advogados, os débitos teriam origem em uma empresa da qual o pai de Sarah, o pastor Márcio Poncio, foi sócio em um período em que ela ainda era menor de idade, o que, segundo a argumentação, afastaria qualquer responsabilidade fiscal da parlamentar.

A defesa também sustenta que parte das dívidas se refere a um período em que o pai não exercia a administração da empresa e afirma que há decisões judiciais que excluem Sarah da responsabilidade pelos débitos. O caso, de acordo com os advogados, aguarda análise definitiva no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O nome da deputada voltou ao centro do debate público nos últimos dias após sua reaparição nas redes sociais, o que ampliou a repercussão do caso.

