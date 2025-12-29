Assine
TRAMA GOLPISTA

Tornozeleira de Silvinei Vasques é encontrada em rodoviária no Paraguai

Silvinei não informou como tinha rompido e onde tinha deixado o dispositivo, quando tentava fugir para El Salvador pelo Paraguai

LC
Letícia Corrêa
LC
Letícia Corrêa
Repórter
29/12/2025 12:40

Foto divulgada pela polícia paraguaia sobre o documento falso usado por Silvenei Vasques
Foto divulgada pela polícia paraguaia sobre o documento falso usado por Silvenei Vasques crédito: Reprodução

A tornozeleira eletrônica usada pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (29/12), de acordo com a polícia do Paraguai.

O dispositivo, que tinha o intuito de monitorar Silvinei pela condenação de 24 anos por tentativa de golpe de Estado, foi achado por policiais da 3ª Delegacia do bairro Obrero, na rodoviária da Cidade do Leste, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Os agentes da polícia acionaram o Comando Tripartite, cooperação policial e de inteligência entre Brasil, Argentina e Paraguai, e tiveram a ajuda da polícia brasileira para identificar com quem o bracelete eletrônico deveria estar. Segundo a CNN, a tornozeleira será encaminhada à Polícia Federal para perícia.

O ex-diretor da PRF foi preso, na última sexta-feira (26/12), no Paraguai, enquanto tentava fugir para El Salvador. Ele cumpre pena de 24 anos por tentativa de golpe de Estado no Complexo Penitenciário da Papudinha, porém. A defesa pedirá a transferência de Vasques para Santa Catarina, alegando maior proximidade com a família.

 

 
 
 
 

