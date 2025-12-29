Tornozeleira de Silvinei Vasques é encontrada em rodoviária no Paraguai

A tornozeleira eletrônica usada pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (29/12), de acordo com a polícia do Paraguai.

O dispositivo, que tinha o intuito de monitorar Silvinei pela condenação de 24 anos por tentativa de golpe de Estado, foi achado por policiais da 3ª Delegacia do bairro Obrero, na rodoviária da Cidade do Leste, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Os agentes da polícia acionaram o Comando Tripartite, cooperação policial e de inteligência entre Brasil, Argentina e Paraguai, e tiveram a ajuda da polícia brasileira para identificar com quem o bracelete eletrônico deveria estar. Segundo a CNN, a tornozeleira será encaminhada à Polícia Federal para perícia.

O ex-diretor da PRF foi preso, na última sexta-feira (26/12), no Paraguai, enquanto tentava fugir para El Salvador. Ele cumpre pena de 24 anos por tentativa de golpe de Estado no Complexo Penitenciário da Papudinha, porém. A defesa pedirá a transferência de Vasques para Santa Catarina, alegando maior proximidade com a família.



