Quem é quem? Deputado federal Glauber Braga é confundido com cineasta

O nome do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) dominou as discussões no país após caos ocorrido na Câmara dos Deputados na última terça-feira (9/12). Na ocasião, o parlamentar foi retirado à força da cadeira da presidência da Casa, que ocupou em protesto ao processo de cassação de seu mandato. A situação revelou uma confusão feita por internautas e até mesmo pelo ex-procurador da República Deltan Dallagnol: o deputado federal está sendo chamado de Glauber Rocha, cineasta brasileiro que morreu há mais de 40 anos.

Quem é o deputado Glauber Braga?

Glauber de Medeiros Braga é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol) no Rio de Janeiro. Ele construiu sua carreira política com uma atuação combativa, focada principalmente em pautas sociais, econômicas e de direitos humanos.

O parlamentar teve um processo de cassação de mandato contra ele aberto após o parlamentar agredir fisicamente e expulsar da Casa, aos chutes, um militante do Movimento Brasil Livre (MBL), em abril de 2024. Ele foi acusado de ter faltado com o decoro parlamentar.

Em contrapartida, o congressista afirmou que a ação contra o integrante do MBL foi uma "reação a provocações sistemáticas" do militante e de outros membros do movimento ao próprio parlamentar e a aliados.

Na terça-feira (9/12), Braga protestou em resposta à decisão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de incluir seu caso na pauta. Além de o parlamentar ter sido retirado à força da cadeira da presidência, a TV Câmara cortou o sinal às 17h34, no mesmo momento em que jornalistas eram orientados a se retirar do plenário.

Após o protesto e a retaliação ocorridos na terça-feira (9/12), a Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa quarta-feira (10/12), a suspensão de seis meses do mandato, em vez da cassação.

E quem foi o cineasta Glauber Rocha?

Glauber Pedro de Andrade Rocha, por sua vez, foi um cineasta, escritor e jornalista baiano que revolucionou a sétima arte no Brasil. Ele é considerado o líder do Cinema Novo, movimento cultural surgido na década de 1960 que propunha uma nova estética para o cinema nacional, com o lema "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça".

Suas obras, como os clássicos “Deus e o Diabo na terra do Sol” e “Terra em transe”, são conhecidas pela forte crítica social e política, aliada a uma linguagem visual inovadora. Ele usava o cinema como uma ferramenta para refletir sobre as contradições do Brasil, abordando temas como a miséria, a religiosidade popular e a luta de classes.

Glauber Rocha morreu em 1981, aos 42 anos, deixando um legado que influencia cineastas até hoje.

*Com informações de Luana Patriolino, de Correio Braziliense

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.