Sem Pacheco, como fica o xadrez político para o governo de Minas?

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) declarou, nessa terça-feira (18/11), após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não pretende concorrer ao governo de Minas Gerais em 2026.

Com Pacheco fora da disputa, a corrida pela sucessão de Romeu Zema (Novo) ganha uma nova configuração. O tabuleiro agora se movimenta com nomes que vão desde o sucessor indicado pelo atual governador até figuras da oposição e prefeitos de grandes cidades.

Nomes cotados

Na base governista, o nome mais forte é o do vice-governador Mateus Simões (PSD). Ele é a aposta de Zema para dar continuidade ao projeto político atual e já tem percorrido o estado para fortalecer sua imagem junto ao eleitorado e a lideranças locais.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (MG), Gabriel Azevedo (MDB), anunciou oficialmente sua pré-candidatura, no início deste mês, em evento na sede do partido. Durante o evento, Gabriel criticou a gestão do atual governador Romeu Zema (Novo).

O senador Cleitinho (Republicanos) também aparece como um nome forte na disputa. Em pesquisa divulgada no mês passado pelo Paraná Pesquisas, Cleitinho liderava com ampla vantagem.

Na mesma pesquisa, quem também figurou bem foi o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), que é apontado para encarrar novamente a disputa pelo governo do estado, após ter sido derrotado por Zema em 2022

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), é outro nome muito apontado para disputar o cargo, embora não tenha verbalizado a candidatura ainda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O tabuleiro político mineiro também observa com atenção os movimentos de figuras como o deputado federal Aécio Neves (PSDB), um ex-governador que ainda mantém capital político no estado, e que pode surpreender com o nome na urna.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

