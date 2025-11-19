Comandante do Exército pede a Moraes que militares não sejam algemados

Em meio às condenações de envolvidos na trama golpista, o comandante do Exército, Tomás Paiva, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que os militares sentenciados não sejam algemados no momento da prisão.

A informação é do UOL. Conforme o portal, Paiva recebeu Moraes e o ministro da Defesa, José Múcio, em sua casa, no Setor Militar Urbano de Brasília, na segunda-feira (17/11), e fez o pedido.

Nessa terça-feira (18), o STF condenou, por unanimidade, nove “kids pretos”, acusados de elaborar planos para assassinar autoridades como o presidente Lula (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB). Deles, oito são militares - três coronéis e cinco tenentes-coronéis.

No chamado “núcleo crucial” da trama golpista - no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos e três meses de prisão - outros militares foram condenados, como o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e o ex-ministro Augusto Heleno, que comandou o GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Prisão de Bolsonaro

O STF publicou na manhã de terça-feira o acórdão da decisão que rejeitou os primeiros recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a condenação por ter liderado a trama golpista após a derrota nas eleições de 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A publicação abre margem para Moraes, relator do processo, determinar o início do cumprimento da pena a partir da próxima semana.

