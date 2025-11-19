Comandante do Exército pede a Moraes que militares não sejam algemados
Tomás Paiva recebeu Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa, José Múcio, em sua casa, no Setor Militar Urbano de Brasília, na segunda-feira (17/11)
compartilheSIGA
Em meio às condenações de envolvidos na trama golpista, o comandante do Exército, Tomás Paiva, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que os militares sentenciados não sejam algemados no momento da prisão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A informação é do UOL. Conforme o portal, Paiva recebeu Moraes e o ministro da Defesa, José Múcio, em sua casa, no Setor Militar Urbano de Brasília, na segunda-feira (17/11), e fez o pedido.
Nessa terça-feira (18), o STF condenou, por unanimidade, nove “kids pretos”, acusados de elaborar planos para assassinar autoridades como o presidente Lula (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB). Deles, oito são militares - três coronéis e cinco tenentes-coronéis.
No chamado “núcleo crucial” da trama golpista - no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos e três meses de prisão - outros militares foram condenados, como o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e o ex-ministro Augusto Heleno, que comandou o GSI (Gabinete de Segurança Institucional).
Leia Mais
Prisão de Bolsonaro
O STF publicou na manhã de terça-feira o acórdão da decisão que rejeitou os primeiros recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a condenação por ter liderado a trama golpista após a derrota nas eleições de 2022.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A publicação abre margem para Moraes, relator do processo, determinar o início do cumprimento da pena a partir da próxima semana.