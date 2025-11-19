Ciro Nogueira diz que falta 'bom senso' no centro e direita

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) defendeu, nesta quarta-feira (19/11), que a federação entre União Brasil e PP concentre sua atuação nas eleições estaduais de 2026 e na formação das bancadas no Congresso. A manifestação foi feita em publicação no X (antigo Twitter), na qual o presidente nacional do PP criticou a falta de “bom senso” e de “estratégia” no campo de centro e direita.

“Com a entrada do registro no TSE nos próximos dias, consolidada a Federação, diante da falta de bom senso e de estratégia no centro e na direita, irei defender junto ao presidente Rueda que o nosso foco principal sejam as eleições estaduais e as nossas bancadas”, escreveu.

A fala ocorre no momento em que União Brasil e PP aguardam o avanço do processo de registro da federação, batizada de União Progressista, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pelo modelo de federação, as siglas atuam de forma unificada em disputas municipais, estaduais e nacionais por pelo menos quatro anos, compartilhando recursos do fundo partidário, tempo de propaganda e a composição das bancadas.