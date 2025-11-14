‘Acredito plenamente que Bolsonaro voltará à presidência’, diz Eduardo

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recorreu às redes sociais nesta sexta-feira (14/11) para afirmar que acredita no retorno do pai ao comando do Executivo. A declaração foi feita também em entrevista à Jovem Pan News, republicada na postagem feita pelo parlamentar.

Na publicação, Eduardo relacionou a situação do pai à trajetória de Donald Trump nos Estados Unidos, que voltou à Casa Branca após derrota em 2020. “Assim como Donald Trump disse ao filho Eric Trump que sairia de uma situação impossível (e saiu), também enfrentamos momentos em que não vemos o caminho, mas confiamos em Deus e seguimos firmes. Fatos inesperados acontecem, como a própria vitória do Trump, que pegou Moraes de surpresa”, escreveu no X.

A mensagem foi divulgada no mesmo dia em que ministros da Primeira Turma, em julgamento no plenário virtual, decidiram aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o filho 03 de Bolsonaro. O colegiado tem até 25 de novembro para concluir a votação, mas a maioria já está formada.

A acusação aponta que Eduardo, atuando nos Estados Unidos, buscou sanções contra autoridades brasileiras com o objetivo de interferir no processo que levou à condenação do ex-presidente. Com o recebimento da denúncia, será aberta ação penal contra o deputado.

Eduardo Bolsonaro admitiu publicamente ter articulado, no exterior, a favor da aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes. Em vídeo publicado no X, classificou o voto do ministro como “caça às bruxas” e afirmou que, caso estivesse cometendo crime nos Estados Unidos, as autoridades do país estariam “protegendo um criminoso”.

Desde fevereiro, o deputado vive nos Estados Unidos e mantém interlocução com representantes da extrema direita local. A atuação no exterior gerou sucessivos pedidos de cassação no Congresso por quebra de decoro, violação da soberania e abuso de prerrogativas.

Em julho, parlamentares solicitaram ainda a suspensão cautelar do mandato e o bloqueio de salários após o fim da licença de 120 dias requerida pelo deputado, sob o argumento de que não houve retorno oficial às atividades da Câmara.

Situação de Jair Bolsonaro

As manifestações de Eduardo sobre o futuro político do pai ocorrem em meio ao contexto de avanço das investigações e da consolidação do entendimento do STF sobre a participação do ex-presidente na trama golpista.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, mencionado no discurso do filho como possível candidato, está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele cumpre prisão domiciliar desde agosto, enquanto aguarda definição do STF sobre o regime de cumprimento da pena de 27 anos e três meses imposta na ação penal relativa à tentativa de golpe de Estado e à abolição violenta do Estado democrático de direito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A expectativa é de que o trânsito em julgado, etapa que encerra o processo e viabiliza a execução definitiva da pena, seja declarado pelo ministro Alexandre de Moraes até o fim de novembro. Na quarta-feira (12/11), Bolsonaro completou 100 dias de prisão domiciliar.