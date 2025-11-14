Alvo de operação da PF, prefeito tiktoker reage com vídeo: 'Conversa séria'

Após ser apontado pela Polícia Federal como líder de um esquema de corrupção, o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), se manifestou em vídeo publicado nas redes sociais. Conhecido como ‘prefeito tiktoker’ pela grande visibilidade virtual, o político foi afastado do cargo na semana passada.

Manga foi alvo da segunda fase da Operação Copia e Cola, que apura irregularidades em contratos de saúde pública em Sorocaba, interior paulista. Segundo o Uol, o relatório da PF aponta o prefeito como o “principal beneficiário das práticas delitivas”, que teria contratado uma organização social sem fins lucrativos, pela qual foram feitos desvios de recursos públicos.



“Tentaram, tentaram, tentaram... E conseguiram: queimaram a minha imagem”, disse o político do Republicanos, em vídeo, anunciando que precisava ter uma “conversa séria” com os seguidores.

'Perseguição'

Ele afirmou que as investigações são uma perseguição política: “Tiveram início quando comecei a despontar em pesquisas para o Senado, governo e até para presidente”.

Já que o processo corre em sigilo na Justiça, Manga disse que ainda não pode se explicar totalmente, mas vai fazer isso “na hora certa”.

“O que está acontecento é uma clara tentativa de assassinato de reputação. Porque o jeito que a gente fez política e os resultados que nós alcançamos incomodaram muita gente”, completou.