Ex-ministro para filhos de Bolsonaro: 'Somos pior que bactérias de UTI'

O ex-ministro do Turismo durante o governo Bolsonaro Gilson Machado Neto (PL) provocou polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira (13/11). No X (antigo Twitter), ele aparece em foto com Eduardo e Flávio Bolsonaro, onde defendeu o grupo ligado ao ex-presidente, e publicou uma provocação.

“Nós somos muitos. Nós nos multiplicamos, somos pior que bactérias de UTI! Vocês não tem herdeiros! Vocês não tem saída! Vocês não tem futuro! O TEMPO é nosso maior aliado!”, escreveu ele.

A postagem aparece dias depois de outra publicação do ex-ministro, reagindo às conversas antecipadas sobre a disputa presidencial de 2026.

"Será que é o momento de ficar discutindo 2026? Será que é inteligente isso? Desviar o foco de toda a direita, para um problema pontual que tem tempo para ser resolvido? Ou será que deveríamos focar na anistia, que só é possível com a união de todos, inclusive dos governadores eleitos pelo presidente Bolsonaro, nosso maior e único líder", publicou na rede social.

Na publicação ele ainda lembrou que cumpre restrições judiciais. Gilson foi preso em 13 de junho por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sob suspeita de tentar emitir passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), deixar o Brasil.

Segundo a Polícia Federal, a tentativa de obtenção do documento foi interpretada como uma possível manobra para atrapalhar o andamento da ação penal da trama golpista, da qual Cid é réu.