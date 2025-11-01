Senador Cleitinho encobre radar para evitar que motoristas sejam multados

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) postou neste sábado (1/11) um vídeo nas redes sociais em que aparece tapando com uma camiseta um radar de registro de excesso de velocidade. Na postagem, ele não identifica o número da rodovia, mas ao que tudo indica a ação se deu na BR-381, via federal, perto do município de Entre Rios, na Região Central do estado.

“Eles adoram ferrar com o povo. Porém dessa vez fomos nós que ferramos com eles”, escreveu o senador na postagem que, em cinco horas, já alcançou quase 800 mil visualizações.

No vídeo o senador afirma que os motoristas estão sendo multados, pois foram instalados radares na rodovia sem placa de sinalização. “Vocês vão vir aqui pra tirar a blusa para tampar o radar que eu estou colocando para não deixar multar o povo. Aí vocês pegam e colocam a sinalização”, afirmou o senador, que é pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições do ano que vem.

Para tapar o radar, o senador subiu em um caminhão, cuja placa foi coberta, e com a ajuda de um galho encobriu a lente que registra a placa do infrator.

Em outros vídeos postados em suas redes sociais este ano, o senador já incentivou motoristas a utilizarem um desvio por dentro de uma propriedade privada para evitar o pagamento de pedágio na BR-040, em Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais.

O senador foi procurado, por meio de sua assessoria de comunicação, mas não retornou o pedido de informações. O espaço segue aberto.