Assine
overlay
Início Política
Imposto de Renda

Isenção do IR até R$ 5 mil: Haddad defende proposta e diz que deficit será o menor em anos

Ministro da Fazenda participou de audiência no Senado nesta terça-feira (14/10) e afirmou que país vive recuperação das contas públicas após anos de desequilíbrio

Publicidade
Carregando...
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
Repórter
14/10/2025 14:40

compartilhe

SIGA
x
Comissão No Senado Federal - Recebe Ministro Fernando Haddad - Redução do IR
Comissão no Senado Federal recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir projeto de redução do IR crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa, na manhã desta terça-feira (14/10), de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. O encontro discute o Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 5 mil por mês — proposta de autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados.

Durante a sessão, Haddad apresentou um panorama detalhado das contas públicas e defendeu que o país vive um momento de “recuperação estrutural” após anos de desequilíbrio fiscal. Segundo ele, o governo mantém sob controle o déficit primário e atua para corrigir distorções históricas da arrecadação.

“O crescimento vem sendo melhor do que nos oito anos anteriores. O déficit primário também será o menor no quadriênio, em relação aos oito anos passados. Se deduzirmos o que foi pago de dívidas herdadas, os dados são ainda melhores”, afirmou o ministro.

Leia Mais

Haddad explicou que, mesmo com a ampliação da faixa de isenção, o Executivo busca manter a receita líquida equilibrada em relação ao PIB. Segundo ele, os chamados “gastos tributários” — benefícios e isenções fiscais — chegaram a 6% do PIB, o que o governo tenta reduzir “de forma responsável”, por meio de medidas pontuais.

“Estamos cortando gastos tributários e tentando recuperar uma arrecadação líquida semelhante à do período saudável das contas públicas, entre 2011 e 2013. Mesmo assim, ainda não atingimos aquele patamar de receita”, declarou.

O ministro também destacou a importância da reforma do consumo, já concluída no Congresso, e disse que a próxima etapa é avançar na reforma da renda, o que inclui ajustes no Imposto de Renda, revisão de isenções e tributação de fundos offshore e aplicações no exterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo após a derrota do governo na Câmara em torno do IOF, Haddad afirmou que a equipe econômica está recalculando o impacto das medidas e que o planejamento fiscal segue “em curso”, com “lição de casa feita” e novas propostas prontas para encaminhamento ao Congresso.

“Temos uma agenda de reformas estruturais e de correção de distorções. Não é fácil, mas é necessário. Estamos avançando passo a passo, com responsabilidade, para garantir sustentabilidade às contas públicas”, concluiu o ministro.

Tópicos relacionados:

congresso haddad isencao-do-ir senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay