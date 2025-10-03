A diferença de esforço de Eduardo em votações sobre anistia e imposto de renda

Diferente da postura que adotou na votação da urgência da anistia, Eduardo Bolsonaro não acionou a Câmara para informar seu voto no projeto de isenção do imposto de renda para brasileiros que ganham até R$ 5 mil.

No dia 18 de setembro, um dia depois de a Câmara votar a urgência da anistia, Eduardo informou à Casa não ter conseguido acessar o sistema de votação, mas que fazia questão de deixar seu voto favorável registrado.

Mesmo que Eduardo Bolsonaro ainda não esteja conseguindo acessar a plataforma online da Câmara, o deputado tampouco se preocupou, até esta quinta-feira, 2, em registrar seu voto sobre a proposta que ajuda cerca de 16 milhões de brasileiros.

A isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil foi aprovada com unanimidade na Câmara na quarta-feira, 1º. Todos os partidos, inclusive o PL, encaminharam posição favorável à proposta.

Além de Eduardo, mais cinco deputados do PL não votaram a favor da proposta: José Medeiros, Marcos Feliciano, Detinha, Nelson Barbudo e Vinicius Gurgel.