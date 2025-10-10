Quem é Daniela Teixeira, a ministra cotada para a vaga no Supremo

O nome da ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), passou a circular nos bastidores de Brasília (DF) como uma das principais candidatas à futura vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A movimentação ganhou tração após o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, defender publicamente a indicação de uma mulher para a cadeira que deixará em breve, ao se aposentar.

Daniela Teixeira tem uma boa relação com Lula e foi indicada pessoalmente por ele para o STJ em 2023. Antes de vestir a toga de ministra, Daniela teve uma longa carreira como advogada, atuando desde 1996.

Formada em direito pela Universidade de Brasília (UnB), ela tem mestrado em direito penal pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e pós-graduação em direito econômico pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi conselheira federal da OAB entre 2010 e 2012 e vice-presidente da OAB-DF entre 2016 e 2019.

Daniela é autora da Lei Federal 13.363 de 25 de novembro de 2016, que dispensa gestantes e lactantes de passarem em aparelhos de raio-X ao entrar nos fóruns e tribunais.

