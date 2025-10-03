Quais cargos estarão em disputa nas eleições de 2026?

O processo eleitoral de 2026 se aproxima, e muitos eleitores brasileiros ainda estão com uma dúvida: quais cargos estarão em disputa nas próximas eleições? Assim, o Estado de Minas traz um guia para esclarecer os detalhes da votação.

Serão seis votos nas eleições de 2026. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e o segundo, caso necessário, será em 25 do mesmo mês.

Cargos em disputa nas eleições de 2026

Os brasileiros votarão para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal) e senador. Em 2026, serão dois votos para o Senado.

Presidente e governador

A eleição para presidente e governador é majoritária, ou seja, é eleito o candidato com a maior quantidade de votos. Se o candidato mais votado não tiver a metade mais um dos votos válidos, ele disputa, junto ao segundo colocado, o segundo turno, em que o mais votado, independentemente da diferença, é eleito.

Senado

Para os senadores, as eleições são disputadas de forma estadual, também com sistema majoritário, mas sem a possibilidade de segundo turno.

Como o mandato do cargo é de oito anos, e as eleições acontecem a cada quatro, a renovação é parcial. Em uma eleição, como será em 2026, os eleitores votam em dois nomes para preencher dois terços (54) do Senado Federal e na outra, como será em 2030, votam para um terço (27).

Deputado federal e estadual (ou distrital)

Para os cargos de deputado federal e estadual, o sistema é proporcional. Assim, a eleição dos candidatos depende dos votos que o partido recebeu.

Na urna, o eleitor pode votar em um candidato, apertando quatro números (para deputado estadual) ou cinco (para deputado estadual), ou na legenda, digitando somente os dois números de um partido.

Com todos os votos computados, são feitos os cálculos do quociente eleitoral e quociente partidário. Esses números vão definir quantas cadeiras cada partido terá direito e o número de votos mínimos para um candidato ocupar uma delas.

Os candidatos mais votados de cada partido ocupam as vagas conquistadas pela legenda na Casa, desde que atinjam o número mínimo de votos (10% do quociente eleitoral, que é o número de votos totais válidos dividido pelo número de vagas disponíveis). Caso sobrem vagas, elas serão divididas entre todos os partidos, com prioridade para os que tiverem maior média de votos.

Na Câmara dos Deputados, há o total de 513 cadeiras, das quais 53 são ocupadas por candidatos de Minas Gerais, a segunda maior bancada estadual, atrás apenas de São Paulo (70). Já a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) tem 77 lugares.