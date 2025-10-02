Isenção do IR: redes lembram que Bolsonaro prometeu e não cumpriu

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A aprovação na Câmara dos Deputados, por unanimidade, do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil mensais reacendeu, nas redes sociais, o embate político entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL). Usuários lembraram que o ex-presidente havia prometido, ainda em 2018, corrigir a tabela do imposto e ampliar a isenção, mas terminou o mandato sem colocar a proposta em prática.

O tema ganhou força sobretudo após publicações de internautas recuperarem o debate presidencial de 2022, quando Lula criticou Bolsonaro pelo descumprimento da promessa e assegurou que, se eleito, faria a mudança.

"Você prometeu muita coisa que não cumpriu, inclusive a questão do imposto de renda que ia isentar. Eu tô dizendo que eu vou isentar a partir de R$ 5 mil o imposto de renda", disse Lula a Bolsonaro durante debate da TV Globo no segundo turno das eleições de 2022, exibido no dia 28 de outubro daquele ano.

Bolsonaro prometeu, ainda em 2018, quando disputava a Presidência, ampliar a isenção do Imposto de Renda para todos os brasileiros que recebessem até cinco salários mínimos. A promessa, porém, não saiu do papel. No fim do mandato, em 2022, o então presidente voltou a se comprometer com a correção da tabela, mas admitiu não ter conseguido avançar.

"Havia um compromisso nosso de mexer na tabela. Buscar uma atualização. Veio a pandemia. Aí foi uma desgraça para a gente... Assim como muitas coisas, eu não consegui ir para a frente", justificou Bolsonaro em agosto de 2022.

A lembrança repercutiu nas redes sociais. "Rapaz, que lembrança maravilhosa! Em 2022, durante o debate presidencial, Lula desmascarou Bolsonaro e afirmou que isentaria todos os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil, uma promessa não cumprida por Bolsonaro. Hoje, Lula acaba de conseguir a aprovação do projeto. Histórico!”, escreveu um usuário.

Outros comentários ironizaram medidas do governo anterior, como a redução de impostos sobre itens de luxo, e associaram o momento à correção de uma distorção histórica. "Esse foi o legado tributário deixado por Bolsonaro: zerou o imposto do jet ski para os ricos, mas deixou 9 milhões de brasileiros passarem a pagar Imposto de Renda, já que a tabela não foi corrigida em nenhum dos quatro anos de governo. IR [Imposto de Renda] ZERO SEM ARMADILHA", criticou outro internauta.

O contraste entre promessas e ações também apareceu em publicações mais diretas. “BOLSONARO MENTIU. LULA PROMETEU E CUMPRIU! IR ZERO”, escreveu outro. Em outra postagem, um usuário afirmou: “Sai o imposto zero de jetski, entra o imposto zero para quem trabalha! Congelando a tabela do imposto de renda, Bolsonaro fez com que 20 milhões de trabalhadores brasileiros passassem a pagar imposto. Lula e Haddad matam no peito e resolvem a parada!”.

Entre elogios e críticas, também teve usuário falando que o tema será explorado politicamente no próximo ano eleitoral. “O reajuste do Imposto de Renda virou palanque eleitoral! Uma lei de correção da tabela já existia, mas foi congelada desde 2015. Bolsonaro, em 2019, ignorou sua promessa de aplicá-la, e agora o atual governo colhe os louros de um direito que já era nosso. Em 2026, a esquerda vai usar isso como trunfo. A política joga com o que é seu!”, avaliou uma postagem.

Isenção do Imposto de Renda