SERENA

Nasce a segunda filha de Nikolas Ferreira

Serena é a segunda filha de Nikolas e Lívia, que já são pais de Aurora, de um ano e cinco meses. Michelle Bolsonaro parabenizou o casal

JN
Júlio Noronha*
JN
Júlio Noronha*
Repórter
01/10/2025 16:31 - atualizado em 01/10/2025 16:37

Nikolas com a esposa, Lívia Orletti
Nikolas com a esposa, Lívia Orletti crédito: Reprodução/Redes sociais

CORREIO BRAZILIENSE - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e sua esposa Lívia Orletti deram as boas vindas para a mais nova filha do casal, Serena. Lívia deu à luz a menina nessa terça-feira (30/9). O anúncio do nascimento foi feito pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro no instagram, antes mesmo do parlamentar.

Na postagem, Michelle desejou benção e proteção para a família e disse estar muito contente com a novidade: “A titia está transbordando de felicidade com a chegada da pequena Serena! Parabéns aos papais… Fiquei encantando com a fofurice dela”.

Serena é a segunda filha de Nikolas e Lívia, que já são pais de Aurora, de um ano e cinco meses de idade. O casal anunciou o nascimento da caçula com uma série de fotos, entre elas, algumas do momento do parto.

*Estagiário sob supervisão de Jaqueline Fonseca

