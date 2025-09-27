Assine
Ministro da Saúde socorre passageira em voo Brasília-Rio

Alexandre Padilha atuou rapidamente ao ouvir pedidos de socorro do marido de uma passageira

BL
Bianca Lucca
BL
Bianca Lucca
Repórter
27/09/2025 23:35

Alexandre Padilha atende passageira com hipoglicemia durante voo de Brasília ao Rio de Janeiro
Alexandre Padilha atende passageira com hipoglicemia durante voo de Brasília ao Rio de Janeiro

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, precisou intervir em uma situação de emergência durante um voo prestes a decolar de Brasília com destino ao Rio de Janeiro. Segundo o Ministério, pouco antes da decolagem no aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, uma passageira desmaiou. O marido da mulher pediu ajuda, e Padilha, que é médico, prontamente atendeu à ocorrência.

O quadro foi rapidamente identificado por Padilha como hipoglicemia. Com a cabine ainda em movimentação, a equipe de bordo seguiu as orientações de segurança enquanto o ministro monitorava a paciente. Conforme apurou o Correio, Padilha permaneceu ao lado da passageira durante todo o voo até a capital fluminense. 

Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que Padilha se aproxima da passageira e acompanha sua recuperação. Após a estabilização, a aeronave seguiu viagem sem novas intercorrências. 

No Instagram, Padilha comentou o ocorrido: "Ministro da Saúde, mas, sempre, acima de tudo, médico. Dentro do avião tive que salvar uma pessoa. Como um profissional da saúde me prontifiquei na hora. A gente não escolha a hora para estar junto das pessoas, salvando vidas. O tempo todo cuidando da população."

 
 
 
alexandre-padilha atendimento-medico aviao brasilia emergencia-medica hipoglicemia ministro-da-saude passageira rio-de-janeiro saude socorro voo

