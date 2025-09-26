Agência Nacional de Mineração contrata mais de 200 novos funcionários

O Ministério de Minas e Energia anunciou, nesta sexta-feira (26/9), que vai nomear 216 novos funcionários para a Agência Nacional de Mineração (ANM). Com o movimento, a pasta aumentará em 30% o número de servidores.

A ANM, que contava com 669 funcionários, passará a ter 885. Os novos nomes são de candidatos aprovados em concurso público realizado em 2024.

Ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira (PSD) articulou a medida ao lado da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck (PT).

“Este é mais um passo fundamental em nosso trabalho de reestruturação da ANM, fortalecendo a capacidade de resposta em áreas estratégicas, como segurança de barragens, análise de títulos minerários, outorgas e fiscalização. Reforçamos, assim, a obrigatória probidade na gestão pública e o incansável combate às ilegalidades. Ao mesmo tempo, a valorização dos quadros da ANM contribui para o avanço do setor e para uma atividade responsável e sustentável, em especial dos minerais críticos e estratégicos, que estão cada vez mais na ordem do dia”, disse Silveira.

Novos funcionários na ANM

A maioria dos novos contratados (177) vai atuar como especialista em recursos minerais. Os outros 39 funcionários vão desempenhar atividades administrativas na empresa. Concomitantemente, a Agência Espacial Brasileira recebeu 30 nomeações.

A ANM é o órgão que gere os recursos minerais do Brasil. Há menos de 10 dias, a Polícia Federal realizou a prisão preventiva de Caio Mario Seabra, que era um dos diretores da entidade, acusado de participar de esquema de fraudes de licenças ambientais.