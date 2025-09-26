ABB reativa linha de turbinas na Espanha

O grupo industrial ABB anunciou ter aberto uma linha de modernização de turbinas hidrelétricas em sua fábrica de Bilbao, Espanha, onde o equipamento já havia sido fabricado no passado.

Segundo comunicado da empresa, a unidade já trabalha em projetos encomendados por companhias de energia da Noruega e da Espanha e projeta novos pedidos para breve, com boa parte das turbinas em operação na Europa caminhando para o fim da vida útil, de cerca de 30 anos.

No texto, a ABB destaca que a maior parte das hidrelétricas europeias foi construída entre 1950 e 1970, com turbinas em muitos casos já apresentando perda de desempenho, oscilações e custos crescentes de manutenção, demandando, portanto, modernização tecnológica — mercado no qual a ABB pretende atuar.

“As equipes da ABB vão utilizar materiais e tecnologias modernas para ajudar a reduzir perdas de energia em geradores, para torná-los mais eficientes do que modelos antigos. Novos estatores, por exemplo, serão projetados, fabricados e entregues a partir de Bilbao, incorporando processos de fabricação avançados e tecnologias como o sistema de insulação Micadur para barras de estatores”, informou a companhia.

A nova linha de turbinas foi instalada no mesmo espaço onde, ao longo de 90 anos, foram montados mais de 240 equipamentos do tipo, sob gestão da ABB e de outras empresas. A localização na Espanha é vista como estratégica, já que parte considerável das hidrelétricas europeias se concentra nos Pirineus da Península Ibérica e em regiões elevadas próximas, como os Alpes, ou outras áreas acessíveis pelo porto de Bilbao.

“Num tempo em que cadeias de suprimento mais próximas ganham importância, agora temos como oferecer uma logística ainda mais rápida, com prazos e qualidade de serviço de previsibilidade, associada a um histórico de excelência de fabricação”, afirmou no texto Mikel Torre, diretor-geral da ABB Motores de Anel Espanha.

Com capacidade instalada de 260 GW, o setor hidrelétrico europeu — majoritariamente formado por usinas de pequeno e médio porte — responde por cerca de 20% da eletricidade gerada no continente e segue fundamental para a integração das renováveis.

Além da modernização de turbinas, a unidade de Bilbao continuará fabricando acionamentos de moinhos de minério sem engrenagens, também conhecidos como motores de anel, já produzidos na instalação.