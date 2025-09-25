CPMI do INSS aprova pedido de prisão do advogado Nelson Wilians

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS aprovou, nesta quinta-feira (25/9), o pedido de prisão preventiva do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.

Wilians já teve o pedido de prisão protocolado pela Polícia Federal, mas negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Agora, nova solicitação irá à Corte.

Na semana passada, o advogado prestou depoimento à CPMI, porém se recusou a fazer o compromisso de dizer a verdade e ficou calado na maioria do tempo. Quando falou, negou ter relação com o esquema de fraudes na Previdência.

CPMI pede prisão de Wilians

Além da privação da liberdade, os parlamentares aprovaram o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado, bem como relatórios de inteligência financeira (RIFs) ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A PF enxerga o advogado como um dos principais nomes do esquema. Conforme as autoridades, o empresário Maurício Camisotti, apontado como beneficiário das fraudes, usou Wilians "como meio para auferimento de recursos ilícitos".

Ele foi alvo de buscas e apreensões da PF em São Paulo, em 12 de setembro. Depois, os policiais solicitaram a prisão de Wilians e dos empresários Maurício Camisotti e Antônio Carlos Camilo Antunes, o “careca do INSS”, mas o STF só aceitou os dois últimos pedidos.



Tendências

O Trends, ferramenta do Google que mostra os temas mais populares no buscador em um passado recente, informa que o interesse pela CPMI do INSS está em alta nesta quinta-feira (25).

Nos últimos 30 dias, somente 2 de setembro houve maior volume de busca pelo tema, justamente quando a comissão aprovou pedido de prisão preventiva de 21 investigados.

