FRAUDES NA PREVIDÊNCIA

CPMI do INSS aprova pedido de prisão do advogado Nelson Wilians

Wilians já teve o pedido de prisão protocolado pela Polícia Federal, mas negado pelo ministro do STF André Mendonça

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
25/09/2025 13:39 - atualizado em 25/09/2025 14:06

O advogado Nelson Wilians na CPMI do INSS
O advogado Nelson Wilians na CPMI do INSS crédito: Carlos Moura/Agência Senado

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS aprovou, nesta quinta-feira (25/9), o pedido de prisão preventiva do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.

Wilians já teve o pedido de prisão protocolado pela Polícia Federal, mas negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Agora, nova solicitação irá à Corte.

Na semana passada, o advogado prestou depoimento à CPMI, porém se recusou a fazer o compromisso de dizer a verdade e ficou calado na maioria do tempo. Quando falou, negou ter relação com o esquema de fraudes na Previdência.

CPMI pede prisão de Wilians

Além da privação da liberdade, os parlamentares aprovaram o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado, bem como relatórios de inteligência financeira (RIFs) ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A PF enxerga o advogado como um dos principais nomes do esquema. Conforme as autoridades, o empresário Maurício Camisotti, apontado como beneficiário das fraudes, usou Wilians "como meio para auferimento de recursos ilícitos".

Ele foi alvo de buscas e apreensões da PF em São Paulo, em 12 de setembro. Depois, os policiais solicitaram a prisão de Wilians e dos empresários Maurício Camisotti e Antônio Carlos Camilo Antunes, o “careca do INSS”, mas o STF só aceitou os dois últimos pedidos.

