Para Galípolo, crítica de Haddad sobre o nível de juros é um ‘luxo’

Presidente do Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 25, que opiniões do ministro da Fazenda são legítimas em um ambiente democrático

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/09/2025 13:07

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira, 25, que a crítica do ministro Fernando Haddad (Fazenda) sobre o nível de juros é um “luxo”. Segundo ele, tanto Haddad quanto o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, têm feito comentários sobre a política monetária com “delicadeza, gentileza e com a educação”.

“No caso específico das falas do meu amigo ministro Fernando Haddad, e vou estender ao querido Ceron, secretário do Tesouro, eu pessoalmente acho um luxo você ter o ministro da fazenda e secretário do Tesouro fazendo comentários sobre política monetária com a delicadeza, gentileza e com a educação que eles fizeram”, disse Galípolo, durante a coletiva sobre o Relatório de Política Monetária. 

Galípolo também afirmou que as críticas ao trabalho da autoridade monetária são normais e legítimas. 

“Acho que é absolutamente normal. A ideia de autonomia, de maneira alguma, remete a que todo mundo vai concordar com o que está sendo feito pelo Banco Central, muito pelo contrário. É absolutamente legítimo que, tanto agentes quanto economistas, expressem sua opinião sobre o que está sendo feito com a política monetária [de juros]”, afirmou.

