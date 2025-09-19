Substituição no IEF: governo nomeia Leonardo Monteiro após operação da PF
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Governo de Minas assume comando do Instituto Estadual de Florestas
compartilheSiga no
O Governo de Minas designou o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Leonardo Monteiro, para responder pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa quinta-feira (18/9).
Monteiro substitui Breno Esteves Lasmar, afastado do cargo por determinação da Justiça Federal. O ex-dirigente é investigado por suposto envolvimento em esquema de liberação irregular de licenças ambientais, apurado na Operação Rejeito.
- Operação da PF respinga no meio político de Minas
- Presidente do Iepha é exonerado após operação contra fraudes ambientais
Adjunto da Semad desde maio de 2023, Monteiro acumula funções estratégicas na área ambiental. Ele é secretário executivo do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), além de presidir as câmaras normativas e recursais dos colegiados. Também coordena o comitê de governança, integridade, riscos e controles da pasta.
Leia Mais
Monteiro é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pelo Ius Gentium Conimbrigae, da Universidade de Coimbra, em Portugal, além de doutor e mestre em Direito pela PUC Minas. Ele integra ainda o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e outros fóruns estaduais ligados às áreas de meio ambiente, segurança pública e políticas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
Operação Rejeito
A operação foi deflagrada nessa quarta-feira (17/9) pela PF em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU). Até o momento, 15 pessoas foram presas preventivamente, entre elas empresários e servidores públicos ligados ao setor ambiental.
Foram cumpridos 79 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e da suspensão das atividades de empresas envolvidas no esquema. Segundo a investigação, a organização criminosa corrompia agentes públicos para obter autorizações e licenças ambientais de forma irregular mediante pagamento de propina.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Entre os órgãos citados estão o Iphan, a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG) e o próprio Iepha.
O Estado de Minas revela, desde abril, denúncias sobre irregularidades no setor, apontando para o avanço de investigações contra empresários e servidores suspeitos de facilitar crimes ambientais em Minas Gerais.