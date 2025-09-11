Assine
Manifestantes comemoram em BH a condenação de Bolsonaro

A celebração das penas impostas a Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado começou nesta quinta e se estende até sábado (13/09)

Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
11/09/2025 20:29 - atualizado em 11/09/2025 20:33

Manifestantes em BH comemoram condenação de Bolsonaro em Belo Horizonte
crédito: Marcos Vieira/EM/D.A/Press

Enquanto apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) protestam na Praça Sete, região central da capital mineira, contra a condenação, os opositores comemoram com celebrações que devem se estender até o próximo sábado (13/09).

Um bailão foi chamado nesta quinta-feira (11/09) pelo Coletivo Alvorada, organização fundada na capital mineira há dez anos, no Bar Brasil 41, reduto da esquerda belo-horizontina. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e meio em regime fechado por tentativa de golpe de Estado.


A convocação chama os blocos de carnaval e músicos da capital mineira para o ato, que terá palco aberto.

Amanhã, um novo ato a favor da condenação de Bolsonaro está marcado para as 19h, na Praça da Independência, na avenida Afonso Pena, região central da capital. Batizado de “O choro é livre, ele não”, o ato vai reunir blocos de carnaval em um cortejo que pretende sair pelas ruas de Belo Horizonte na noite de sexta-feira.

No sábado, o movimento Praia da Estação, que ocupa a Praça da Estação, região central, também convocou um ato a partir das 13h, em comemoração à condenação.

