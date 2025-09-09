Simões diz que vai enviar novo projeto de privatização da Copasa para ALMG

O vice-governador Mateus Simões (Novo) disse que vai enviar, ainda nesta terça-feira (9/9), para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto de lei assegurando que todos os recursos da privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) sejam usados dentro do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag).





A proposta de venda da estatal que tramita na ALMG foi enviada antes da aprovação do Propag, que permite que os estados reduzam os juros de suas dívidas com a União por meio da entrega de ativos. De acordo com Simões, que coordena no estado o comitê gestor responsável pelas tratativas envolvendo o programa, o novo projeto vai assegurar que os recursos com a venda da Copasa sejam usados ou para o abatimento da dívida ou para o cumprimento dos investimentos que o estado terá que fazer após adesão ao programa.

“Nós estamos fazendo um ajuste do projeto para que ele seja um projeto de privatização com reversão dos valores para o Propag, de forma que fique claro para os deputados que se eles aprovarem a privatização, como estamos propondo, todos os valores tenham de ser revertidos ou para liquidação do valor da dívida ou para pagamento daquelas obrigações que nós vamos ter que passar a cumprir a partir de janeiro do ano que vem de investimentos obrigatórios”, disse Simões, destacando que a ALMG retoma hoje a votação dos projetos do Propag, tendo como prioridade a venda da Copasa.

Escola técnica

O vice-governador disse também que estão avançadas as negociações com o governo federal para a entrega de alguns imóveis do estado para a União, também como forma de abatimento da dívida de Minas, que de acordo com Simões estaria hoje em torno de R$ 170 milhões. Segundo ele, a União demonstrou interesse, até agora, em 60 imóveis do estado, entre eles, o prédio que abriga o Hospital Risoleta Neves e o edifício onde está localizado a Escola Estadual Central.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo Simões, a União pretende transformar o Estadual Central em uma escola técnica e entregar a o prédio do Risoleta para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que já administra o hospital.