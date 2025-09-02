Gleisi se pronuncia após União Brasil e PP decidirem deixar governo Lula

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pontuou nesta terça-feira (2/9) que os partidos que integrarem o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem ter compromisso com a atual gestão.

Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair.

Mas quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 2, 2025

A publicação, postada em suas redes sociais, destaca que respeita a decisão da federação da União Progressista, junção do União Brasil e do PP, e pontua que os partidos da base devem trabalhar pela aprovação de pautas do governo.

"Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair. Mas quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o estado de direito, nossa soberania", disse Gleisi Hoffmann.

A petista afirmou que o compromisso não fica restrito apenas aos que possuem mandatos, mas também para os que indicaram pessoas para o governo, mesmo que não sejam em cargos de primeiro escalão.

Os dois partidos que fazem parte da federação afirmaram que os políticos filiados a suas siglas devem deixar os cargos. Tanto o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, quanto o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmaram que conversaram com os ministros do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), e do Esporte, André Fufuca (PP-MA), para acertar a saída da dupla. As siglas afirmaram que quem quisesse seguir junto a Lula seria expulso do partido.

Os dois partidos também acertaram com o Partido Liberal, sigla de Jair Bolsonaro, que irá encampar pautas caras à legenda, como a anistia aos réus por tentativa de golpe de Estado e a busca por reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à perda dos direitos políticos até 2030.