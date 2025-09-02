Julgamento de Bolsonaro: advogado gasta 21 minutos em elogios a ministros

FOLHAPRESS - O advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, Demóstenes Torres, levou 21 minutos para fazer a introdução antes de propriamente entrar na defesa do seu cliente ao se manifestar no processo da trama golpista nesta terça-feira (2/9).

Ele disse, entre outros assuntos, que provavelmente é o único no Brasil que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ministro Alexandre de Moraes. Também disse que levaria cigarro para Bolsonaro na cadeia.

Ex-membro do Ministério Público, afirmou que convidava a ministra Cármen Lúcia para dar palestra em Goiás quando era procurador-geral de Justiça. Depois, começou a rebater os argumentos da acusação.

Demóstenes é ex-senador e foi cassado em 2012 após ser flagrado em escutas pela Polícia Federal em situações que sugeriram o uso do cargo em benefício do contraventor Carlinhos Cachoeira.

