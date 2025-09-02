Assine
overlay
Início Política
STF

Julgamento de Bolsonaro: advogado gasta 21 minutos em elogios a ministros

Demóstenes Torres é advogado de defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, no julgamento da trama golpista

Publicidade
Carregando...
CF
CÉZAR FEITOZA
AP
ANA POMPEU E JOSÉ MARQUES
CF
CÉZAR FEITOZA
Repórter
AP
ANA POMPEU E JOSÉ MARQUES
Repórter
02/09/2025 18:17

compartilhe

Siga no
x
Advogado também disse que é a única pessoa que gosta de Bolsonaro e de Moraes
Advogado também disse que é a única pessoa que gosta de Jair Bolsonaro e de Alexandre de Moraes crédito: Gustavo Moreno/STF

FOLHAPRESS - O advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, Demóstenes Torres, levou 21 minutos para fazer a introdução antes de propriamente entrar na defesa do seu cliente ao se manifestar no processo da trama golpista nesta terça-feira (2/9).

Ele disse, entre outros assuntos, que provavelmente é o único no Brasil que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ministro Alexandre de Moraes. Também disse que levaria cigarro para Bolsonaro na cadeia.

 

Leia Mais


Ex-membro do Ministério Público, afirmou que convidava a ministra Cármen Lúcia para dar palestra em Goiás quando era procurador-geral de Justiça. Depois, começou a rebater os argumentos da acusação.

Demóstenes é ex-senador e foi cassado em 2012 após ser flagrado em escutas pela Polícia Federal em situações que sugeriram o uso do cargo em benefício do contraventor Carlinhos Cachoeira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia 

Made with Flourish

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes golpe jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay