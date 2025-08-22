Assine
Lula volta a Minas na próxima semana para anunciar investimentos

Será a sétima viagem do presidente ao estado somente neste ano e pode incluir a visita a duas cidades do estado, Contagem e Montes Claros

Bruno Nogueira
22/08/2025 19:16

Lula volta a Minas Gerais na semana que vem
Presidente Lula vai anunciar investimentos em projetos do PAC aprovados para Contagem, na Região Metropolitana crédito: Ricardo Stuckert / PR

O  presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a Minas Gerais na próxima semana. Lula vai estar em Contagem, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte governada pela petista Marília Campos. O chefe do Executivo vai anunciar investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado para mobilidade. A visita do presidente está prevista para o dia 29.

Ele também deve visitar as obras da Avenida Maracanã, maior projeto de infraestrutura, mobilidade e saneamento em curso no município, realizadas com recursos do PAC. Essa é a segunda visita de Lula a Contagem neste ano. 

Além de Contagem, Lula também pode visitar Montes Claros, no Norte do estado. A reportagem apurou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e outros aliados do governo tentam incluir na agenda do presidente uma visita a cidade polo do norte mineiro no mesmo dia. 

Lula pode participar da inauguração de um laboratório de combustível sustentável para aviação, da Acelen Agripark, que conta com investimento de R$ 314 milhões. 

Em abril deste ano, Lula esteve em Montes Claros para anunciar investimentos na fábrica da farmacêutica Novo Nordisk. Além de Contagem e Montes Claros, ele também já esteve, somente este ano, em Campo do Meio, Betim, Ouro Branco, Mariana e Minas Novas.

contagem minas-gerais montes-claros pac presidente-lula

