Deputado do PL usa verba pública para ir à inauguração de igreja nos EUA

O deputado federal Filipe Martins (PL-TO) usou verbas públicas para pagar viagem que fez aos Estados Unidos a fim de participar da inauguração da sede mundial da Assembleia de Deus Ministério Madureira, localizada em Inverness, na Flórida, (EUA). O parlamentar também participou da convenção mundial da igreja na mesma cidade.

Segundo o portal da Câmara dos Deputados, a viagem aconteceu de 12 a 17 de agosto, ao custo de R$ 16.376 - R$ 10.689 em diárias (para cobrir gastos com hospedagem, transporte local e alimentação) e R$ 5.687 em passagens. O regimento da Câmara diz que os gastos devem ser "exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar".

Em nota, o deputado afirma que a viagem teve caráter "estritamente institucional" e lista diferentes motivos para isso, como o fato de integrar a Frente Parlamentar Evangélica e a relevância social da Assembleia de Deus Madureira.

Martins diz que representou a Câmara em evento "internacional que reuniu líderes religiosos e autoridades políticas de diversos países", estreitou laços com a Assembleia de Deus, "uma das maiores parceiras do poder público brasileiro". Por fim, disse que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), atestou que sua viagem se enquadra no regramento da Casa.

O parlamentar é filho do ex-deputado federal pastor Amarildo e da pastora Maria Barbosa, ambos lideranças da Assembleia de Deus, no Tocantins. Em vídeo gravado para as redes sociais, ele afirma que participou da Conamad USA, convenção das Assembleias de Deus Ministério Madureira, como representante de seus pais e de outras lideranças e pastores de seu estado.

No material de divulgação da convenção, a inauguração da sede mundial da igreja foi apresentada como principal evento. Segundo a descrição, o espaço tem salas, ginásio e refeitório, que servirão para faculdade que planejam construir, além do templo e gabinetes para pastores. "Creio que este lugar simboliza a expansão do nosso ministério e será um marco no poder de Deus e na salvação de almas", escreveu Martins nas redes sociais.

O Ministério Madureira tem como seu principal líder o bispo Samuel Ferreira, que, devido à sua influência, tem sido cortejado por diferentes grupos políticos. Em 2022, Jair Bolsonaro (PL) participou de eventos de campanha na igreja do bispo. No ano seguinte, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Alexandre Padilha e Wellington Dias participaram da Conamad em Brasília.

Samuel e o pai dele, o bispo primaz Manoel Ferreira, também foram articuladores importantes do lobby evangélico para que André Mendonça, pastor presbiteriano, fosse nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal.