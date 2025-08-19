Assine
GOVERNO ZEMA

Oposição vai obstruir projeto que terceiriza gestão de hospitais da Fhemig

Deputado Lucas Lasmar (Rede) afirma que entrega da gestão dos hospitais públicos para uma entidade privada coloca em risco o SUS. PL está na pauta desta quarta

19/08/2025 20:00

Deputado disse que oposição vai obstruir votação do PL que terceiriza a gestão dos hospitais públicos em Minas Gerais
Deputado disse que oposição vai obstruir votação do PL que terceiriza a gestão dos hospitais públicos em Minas Gerais crédito: Luiz Santana/ALMG

O deputado Lucas Lasmar (Rede) anunciou que a oposição vai obstruir em plenário a votação do Projeto de Lei 2127/2024 que terceiriza a gestão dos hospitais públicos do estado administrados pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig).

A proposta está prevista para ser votada nesta quarta-feira (20/8). O projeto está pronto para ser analisado em primeiro turno desde o ano passado, mas encontra resistência na oposição a Zema no Legislativo. 


“Amanhã, iremos obstruir em plenário o projeto do governador Romeu Zema que tenta privatizar a rede Fhemig. O governo quer mudar a modelagem de gestão para evitar concursos públicos, permitindo contratações diretas via CLT, terceirizações e compras sem a exigência de pregão eletrônico, substituindo licitações por simples orçamentos”, critica o deputado.


Em sua avaliação, a proposta abre espaço para “contratos mais caros, falta de transparência e uso político da saúde pública”. “O governador prometeu eficiência, mas não conseguiu administrar os grandes hospitais da Fhemig. Agora, quer repassar a responsabilidade para uma entidade privada, colocando em risco todo o SUS mineiro, especialmente na área de ortopedia”, destaca o deputado.


O PL prevê a implantação do Serviço Autônomo de Gestão Hospitalar (SSA-Gehosp), autarquia privada, que seria a responsável pela administração dos hospitais e unidades de saúde da Fhemig. 


O parlamentar afirma que a proposta vai transformar a Fhemig “em um grande cabide de cargos políticos e contratos milionários de insumos hospitalares direcionados a parceiros”. 

O Executivo, no entanto, alega que o novo modelo de gestão para os hospitais vai aprimorar os serviços e melhorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários do SUS. 


O PL 2.127/24 também prevê que a contratação de pessoal será feita com base na legislação trabalhista, sem concurso público, e autoriza também a cessão de servidores. 

