Falta de combustível nas viaturas: governo de Minas promete rever cortes

O governo de Minas estuda descontingenciar parte do orçamento das forças de segurança para evitar desabastecimento de viaturas. O anúncio foi feito pelo secretário estadual da Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, que participou nesta segunda (18/8) de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde debateu a falta de combustível para os carros das polícias do estado.

Os problemas no abastecimento vêm sendo denunciados pelas entidades de classe da categoria e também pelo deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), autor do pedido de audiência pública.





Gomes disse que o Comitê de Finanças (Cofin), da Fazenda, já autorizou o descontingenciamento de R$ 5 milhões da Polícia Militar para garantir o abastecimento das viaturas e estuda liberar também parte do orçamento da Polícia Civil para evitar o mesmo problema enfrentado pela Militar.

Segundo ele, em relação ao Corpo de Bombeiros ainda não há estudos nesse sentido, pois não houve, até o momento, solicitação da corporação. Gomes destacou ainda que os cortes foram necessários, pois a situação do estado "não é fácil financeiramente".

“Estamos em tratativas com a Polícia Civil para avaliar a real necessidade. A situação financeira do Estado não é fácil e não é à toa que fizemos esse contingenciamento de R$ 1 bilhão”, afirmou o secretário.

O secretário disse ainda que a decisão sobre onde deve ser cortado é exclusiva de cada pasta e que sua secretaria não tem gerência sobre essa decisão.

Os cortes são resultado do decreto de contingenciamento de gastos na administração pública estadual, publicado pelo governo de Minas Gerais em abril passado. Ele determina que todas as despesas do estado devem ser reduzidas em R$ 1,1 bilhão, valor que representa 0,8% do orçamento total.





De acordo com Sargento Rodrigues, as viaturas, seguindo recomendação do comando da PM, só podem rodar 40 km por dia. Ao atingir essa quilometragem, os policiais têm que estacionar o veículo em algum local e esperar a hora de vencer o turno, conforme o parlamentar.

"No Instagram do governador tudo é completamente diferente. Ele (Zema) fala da segurança pública como se fosse um mar de rosas. mas na verdade não tem combustível, não tem efetivo", afirmou o deputado.