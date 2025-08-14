Assembleia fará audiência pública para discutir acesso ao Plano Safra

A Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas Geria (ALMG) vai discutir, na próxima terça-feira (19/8), como os produtores mineiros podem acessar os recursos de R$ 70 bilhões para investimentos da agricultura brasileira disponibilizadas por meio do Plano Safra 2025/26.

Deste valor, R$ 13,4 bilhões serão para agricultura familiar, com juros de 0,5% a 8% ano ano; já os médios e grande produtores terão acesso a R$ 26,3 bilhões, com taxas de 8,5% a 14% ao ano.

O objetivo do deputado estadual Leleco Pimentel (PT), autor da proposta, é debater formas de produção sustentável, segurança alimentar e valorizar os produtores locais. A discussão também vai tratar de formas para aumentar o acesso dos produtores locais aos programas que envolvem o plano.

Entre os focos do governo federal está a garantia de preço mínimo, medida que define os valores antes da safra para evitar que quedas bruscas afetem o valor dos produtos; e formação de estoque, para regular o abastecimento interno e diminuir variações de preços.

O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) já aprovou R$ 10 bilhões, valores que começaram a ser disponibilizados em 17 de julho.

"Em 2025, sob orientação do presidente Lula, o orçamento disponibilizado para o BNDES no Plano Safra foi o maior registrado, um total de R$ 70 bilhões. São recursos que atendem grandes e pequenos agricultores e mostram o nosso compromisso com o setor agropecuário sustentável e inovador. Dos R$ 10 bilhões aprovados até agora, cerca de R$ 3,3 bilhões foram para a agricultura familiar”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

O Programa Nacional de Rastreabilidade e Uso Racional de Agrotóxicos prevê investimentos em pesquisa científica e para monitorar os resíduos nas produções, e busca reduzir os riscos à saúde e trazer mais segurança alimentar para a população.