Assine
overlay
Início Política
AGRICULTURA

Assembleia fará audiência pública para discutir acesso ao Plano Safra

Governo federal disponibilizou R$ 70 bilhões, buscando atender grandes e pequenos agricultores. É o maior valor do plano

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/08/2025 21:00

compartilhe

Siga no
x
Dos R$ 10 bilhões que o BNDES já passou como crédito aos produtores, pouco mais de 30% foram para agricultura familiar
Dos R$ 10 bilhões que o BNDES já passou como crédito aos produtores, pouco mais de 30% foram para agricultura familiar crédito: Getty Images

A Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas Geria (ALMG) vai discutir, na próxima terça-feira (19/8), como os produtores mineiros podem acessar os recursos de R$ 70 bilhões para investimentos da agricultura brasileira disponibilizadas por meio do Plano Safra 2025/26.

Deste valor, R$ 13,4 bilhões serão para agricultura familiar, com juros de 0,5% a 8% ano ano; já os médios e grande produtores terão acesso a R$ 26,3 bilhões, com taxas de 8,5% a 14% ao ano.

Leia Mais

O objetivo do deputado estadual Leleco Pimentel (PT), autor da proposta, é debater formas de produção sustentável, segurança alimentar e valorizar os produtores locais. A discussão também vai tratar de formas para aumentar o acesso dos produtores locais aos programas que envolvem o plano.

Entre os focos do governo federal está a garantia de preço mínimo, medida que define os valores antes da safra para evitar que quedas bruscas afetem o valor dos produtos; e formação de estoque, para regular o abastecimento interno e diminuir variações de preços.

O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) já aprovou R$ 10 bilhões, valores que começaram a ser disponibilizados em 17 de julho.

"Em 2025, sob orientação do presidente Lula, o orçamento disponibilizado para o BNDES no Plano Safra foi o maior registrado, um total de R$ 70 bilhões. São recursos que atendem grandes e pequenos agricultores e mostram o nosso compromisso com o setor agropecuário sustentável e inovador. Dos R$ 10 bilhões aprovados até agora, cerca de R$ 3,3 bilhões foram para a agricultura familiar”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Programa Nacional de Rastreabilidade e Uso Racional de Agrotóxicos prevê investimentos em pesquisa científica e para monitorar os resíduos nas produções, e busca reduzir os riscos à saúde e trazer mais segurança alimentar para a população.

Tópicos relacionados:

agricultura almg assembleia-de-minas plano-safra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay