Deputados bolsonaristas armam barracas em frente ao STF

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se uniram aos deputados federais Hélio Lopes (PL-RJ) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO) para realizar uma oração junto às barracas montadas nesta sexta-feira (25/7) pelos parlamentares em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sóstenes Cavalcante (@sostenescavalcante)

Os políticos afirmam que a manifestação é um protesto contra as decisões que a Corte vem tomando. O parlamentar carioca usa uma fita branca na boca, simbolizando supostas censuras.

"Enquanto calarem Bolsonaro, censurarem o povo e zombarem da nossa fé, eu vou resistir — nem que seja com silêncio", escreveu Lopes, em uma publicação que repete uma série de alegações sobre uma suposta ditadura que estaria no comando do Brasil.

O deputado afirma que seu protesto tem amparo constitucional, mencionando que lhe são garantidos a liberdade de pensamento, fé, consciência, manifestação pacífica; que seus gestos e palavras como parlamentar são protegidos; e que todo poder emana do povo.

A manifestação é contra a aplicação de medidas cautelares, ordenadas pelo ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes, que, entre outras, obrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica. Ele é suspeito de, junto ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), buscar sanções ao Brasil como forma de influenciar no julgamento dos atos golpistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O deputado federal e líder do Partido Liberal (PL), Sóstenes Cavalcante, postou uma nota de apoio aos parlamentares e afirmou que irá antecipar sua viagem a Brasília para "garantir os direitos dos parlamentares".