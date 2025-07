PF mira família de deputado do centrão em suspeita de desvio de emendas

(FOLHAPRESS) - A Polícia Federal e a CGU (Controladoria-Geral da União) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (17), a quinta fase da Operação Overclean, sobre desvios de emendas, que mirou a família do deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

O objetivo foi desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 10 mandados de buscas em cidades da Bahia como Salvador, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Petrolina, Mata de São João e em Brasília, além de uma ordem de afastamento cautelar de servidor público de suas funções.

Todas a ordens foram autorizadas pelo ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal). A operação teve como foco contratos firmados em 2022 pela estatal federal Codevasf, por meio de emendas parlamentares, com o município de Campo Formoso, cidade do parlamentar.

Foram alvos da operação o irmão de Elmar, Elmo Nascimento, que é o prefeito de Campo Formoso, o seu primo, o vereador Francisco Nascimento, e o ex-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, que foi indicado pelo parlamentar ao cargo. O próprio deputado não foi alvo de buscas.