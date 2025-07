Ministro cobra fiscalização após aumento nos preços dos combustíveis

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou nesta terça-feira (8/7) dos órgãos de fiscalização uma posição mais rigorosa após receber ofício informando que a redução anunciada pela Petrobras não foi repassada aos consumidores de Minas Gerais e do Distrito Federal.

Apesar da queda de R$ 0,17 por litro, alguns locais chegaram a registrar aumento no preço, o que, segundo Silveira, ocorreu sem motivo razoável.

“Não aceitaremos distorções injustificadas que penalizam o povo brasileiro. Esperamos que os órgãos competentes apurem os fatos e atuem com firmeza para garantir um mercado de combustíveis mais justo, transparente e equilibrado. Temos trabalhado para garantir uma redução real para os consumidores, e é inaceitável que essas práticas continuem a ocorrer”, afirmou.

As reclamações foram feitas à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon) e junto aos Procons dos dois entes federativos.

Desde 2023, o ministério vem realizando ações de combate a fraudes e práticas criminosas no setor.