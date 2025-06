Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, tem prisão revogada, afirma defesa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O ex-ministro do Turismo Gilson Machado teve a prisão preventiva revogada na noite desta sexta-feira (13), segundo a sua defesa.

De acordo com o advogado Célio Avelino, responsável pela defesa de Machado, a decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Questionada pela reportagem, a corte ainda não respondeu.

Avelino disse que o ministro tomou a decisão por iniciativa própria, sem provocação da defesa. Segundo o advogado, Machado vai deixar o presídio Cotel, em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, nas próximas horas.





A assessoria de imprensa do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) disse que o alvará de soltura já foi emitido.

