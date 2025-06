PF apura farsa de sequestro forjado por candidatos do Sul de Minas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9/6), a Operação Marco Zero, que investiga uma possível encenação de sequestro envolvendo candidatos aos cargos de prefeito e vereador do município de Senador José Bento, no Sul de Minas Gerais. O caso ocorreu às vésperas do primeiro turno das eleições de 2024.

De acordo com a PF, as investigações apontam que os próprios candidatos teriam simulado o crime, com apoio de terceiros, para provocar comoção e tirar proveito eleitoral do episódio.

Os investigados são Natan da Saúde, que foi candidato a prefeito, e Thiago Rubens Martyr da Silva, candidato a vereador, ambos filiados ao PSD. Natan não foi eleito: obteve 1.012 votos, o que corresponde a 44,80% do total. Já Thiago Rubens Martyr foi eleito vereador, com 138 votos.

O inquérito foi inicialmente conduzido pela Polícia Civil e, posteriormente, remetido à Polícia Federal.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Eleitoral de Pouso Alegre e incluem oito mandados de busca e apreensão, além de dois de prisão temporária. Os mandados são cumpridos nos municípios de Congonhal, Senador José Bento, Ibitiura de Minas, Andradas (todos em Minas Gerais) e em Siqueira Campos, no Paraná.

O Estado de Minas entrou em contato com o PSD e com a Câmara Municipal de Senador José Bento e aguarda retorno.

Relembre o caso

Em outubro de 2024, às vésperas das eleições municipais, os então candidatos Natan da Saúde e Thiago Rubens Martyr da Silva foram dados como desaparecidos após saírem para compromissos de campanha. Eles reapareceram com ferimentos leves em uma rodovia no interior de São Paulo e alegaram ter sido sequestrados e abandonados em área rural. O carro em que estavam foi localizado com marcas de tiros na zona rural de Senador José Bento.