Felipe Neto critica governo Lula: "Ninguém faz antecipação de crise"

O influenciador Felipe Neto criticou o governo federal nesta sexta-feira (23/5), por meio das redes sociais, após o Ministério da Fazenda anunciar e, em seguida, voltar atrás, que faria alterações na tributação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). No X ele postou: "governo segue anunciando mudanças sem ligar a mínima pra comunicação".

A postagem prossegue: "ninguém faz antecipação de crise. Ninguém mapeia os pontos sensíveis que a extrema-direita vai explorar, como vão distorcer e jogar o povo contra as medidas anunciadas", avaliou de Felipe Neto.

"Pegam todo mundo de surpresa. Não publicam cartilhas, vídeos e conteúdos em geral explicando de maneira simples a mudança, trazendo a população para perto. Não, é assim: mudamos isso", concluiu o influenciador.

Entenda o caso

Nesta quinta-feira (22/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou um decreto que subiu o IOF sobre compras internacionais de pessoas físicas realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos. Atualmente, os contribuintes pagam uma alíquota de 3,38%, que seria reduzida gradualmente nos próximos anos. A mudança elevaria a cobrança para 3,5%.





A medida gerou grande e imediata repercussão e, diante disso, o Ministério da Fazenda anunciou que, "após diálogo e avaliação técnica”, iria revogar parte dos aumentos. As aplicações de fundos nacionais no exterior continuaram isentas e as remessas de pessoas físicas ao exterior destinadas a investimentos permaneceram com a alíquota de 1,1% por operação. (Com informações da Agência Brasil)