Alckmin diz que Brasil é exemplo sanitário e limita gripe aviária ao RS

O Ministério da Agricultura e Pecuária "tomou todas as providências" para que a crise da gripe aviária seja superada, e "o Brasil é um exemplo para o mundo de compromisso com a questão sanitária, tanto animal quanto vegetal", disse neste domingo (18) em Roma o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

Alckmin falou à imprensa brasileira na Embaixada do Brasil em Roma. Ele estava na Itália neste domingo para a missa inaugural do pontificado de Leão 14, no Vaticano. Desembarca no Brasil na manhã de segunda-feira (19)

A crise, segundo Alckmin, "é limitada a um município do Rio Grande do Sul", e o país "cumpre totalmente os protocolos sanitários, no sentido de limitá-la e de superar o mais rapidamente possível".

O ministro lembrou que o Brasil é um país de dimensões continentais, dando a entender que casos de gripe aviária em uma região do país não deveriam impactar as exportações de outras regiões, não atingidas pela zoonose.

Alckmin também comentou a guerra tarifária desencadeada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Enfatizou números positivos da economia brasileira e ressaltou o crescimento do PIB mesmo com uma taxa de juros elevada.

"Temos uma preocupação esse ano com a Selic. O Brasil é um fenômeno, porque cresce com uma taxa de juros elevadíssima", afirmou. "Agora, nós temos confiança de que, da mesma forma que cresceu, possa a Selic cair rapidamente, porque ela tem dois efeitos muito ruins, um no PIB e outro na dívida pública."

O primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil foi detectado no município gaúcho de Montenegro, no Rio Grande do Sul, na sexta (16). O local tem 64 mil habitantes.

O ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) decretou emergência zoossanitária por 60 dias na cidade, em um raio de dez quilômetros ao redor do estabelecimento onde foi encontrado o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade.

A confirmação do primeiro foco marca uma nova etapa da vírus no país, disse a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) em comunicado no sábado.

A organização diz que, desde 2022, mais de 4.700 surtos de gripe aviária altamente contagiosa foram notificados na América Latina e no Caribe, afetando aves de criação, aves migratórias, mamíferos marinhos e até mesmo animais de estimação.

A propagação segue o curso natural das aves que migram, em rotas entre o Canadá e a Terra do Fogo, Chile, Sul da América.

A confirmação do caso fez países como China, Argentina, Uruguai, Chile e México deixarem de comprar a carne de frango do Brasil. Além disso, barreiras sanitárias começaram a ser montadas no Sul do país neste sábado, e Minas Gerais queimou ovos férteis e animais infectados para conter o vírus.

Tire suas dúvidas sobre a gripe aviária

O QUE É O H5N1?

É uma variante do vírus da gripe comum, integrante da família influenza. A variação H5N1 é comum em aves.

QUAL A LETALIDADE EM AVES?

Extremamente alta, segundo o professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP Paulo Eduardo Brandão. O vírus é transmitido rapidamente, e o número de mortes costuma ser ainda maior em granjas, que concentram muitos animais em um espaço pequeno.

ESSE VÍRUS É NOVO?

Não. Um ancestral dele é conhecido desde 1996 por infectar gansos. No Brasil, há registro de casos em animais silvestres desde 2023.

É SEGURO CONSUMIR CARNE E OVOS DE AVES?

Sim. Comer produtos de um animal contaminado não transmite o vírus para humanos.

O VÍRUS PODE CONTAMINAR HUMANOS DE ALGUMA FORMA?

A forma de transmissão da influenza é via gotículas aerossóis de espirros e fezes. Assim, há uma pequena chance de isso acontecer por meio do contato direto com animais vivos contaminados ou locais de criação.

OUTROS ANIMAIS PODEM SER INFECTADOS?

Nos Estados Unidos, já houve registro de infecção de bovinos, e pessoas contraíram a doença após contato com o gado. No Chile, houve contaminação de leões leões-marinhos.

O QUE O GOVERNO BRASILEIRO ESTÁ FAZENDO PARA CONTER O SURTO?

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro (RS). A pasta também trabalha no rastreio da produção do estabelecimento onde foi confirmado o caso.

POR QUE O VÍRUS ESTÁ TRAZENDO EMBARGOS COMERCIAIS?

Os países têm políticas de suspensão de importações de lugares onde houve detecção de gripe aviária para evitar a entrada do vírus em zonas livres da doença.

A SITUAÇÃO PODE SAIR DE CONTROLE?

Sim. Para a veterinária especialista em zoonoses Paula Giaffone, os Estados Unidos são um exemplo negativo. "Nos EUA, a situação está realmente complicada, o vírus se espalhou por granjas, atingiu rebanhos leiteiros e é encontrado até em testes de água, nos sistemas de distribuição de água".