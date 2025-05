Gripe aviária: Uruguai e Chile suspendem importação de frango brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Uruguai e o Chile suspenderam as importações de frango do Brasil, segundo o secretário de comércio e relações internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua. Não há data para o fim da suspensão.

De acordo com o secretário, é provável que o México adote a mesma medida, mas ainda não há nada formalizado, disse à reportagem.

Nesta sexta-feira (16), Argentina, União Europeia e China anunciaram a interrupção nas importações de frango brasileiro por 60 dias, devido à confirmação de um caso de gripe aviária em Montenegro (RS), município de 64 mil habitantes, a 60 km de Porto Alegre.

O governo argentino disse que irá manter a suspensão até que o Brasil seja certificado novamente como livre da doença. A Senasa, agência estatal de saneamento argentina, também pediu o reforço das medidas de biossegurança e vigilância nos estabelecimentos comerciais avícolas do país para reduzir o risco de entrada.

Cerca de 17 mil aves morreram em uma granja de Montenegro voltada à produção de ovos férteis -a maioria dos animais morreu por ação do vírus H5N1, enquanto outros tiveram de ser abatidos para evitar o contágio.

Há outro foco da doença em Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul. Na cidade, a 34 km da capital, cisnes e patos morreram em um zoológico. A estimativa inicial é de cerca de 90 mortes causadas pelo vírus. O local foi interditado.

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) mantém ativas, até o momento, as exportações de frango e ovos para os outros países que adquirem esses produtos do Brasil. No caso de China e União Europeia, a medida está prevista em cláusula contratual. Quando há registro de qualquer caso de gripe aviária, as importações são suspensas automaticamente como medida de prevenção em saúde.

O QUE É GRIPE AVIÁRIA E QUAIS OS RISCOS

O QUE É O H5N1?

É uma variante do vírus da gripe comum, integrante da família influenza. A variação H5N1 é comum em aves.

QUAL A LETALIDADE EM AVES?

Extremamente alta, segundo o professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP Paulo Eduardo Brandão. O vírus é transmitido rapidamente, e o número de mortes costuma ser ainda maior em granjas, que concentram muitos animais em um espaço pequeno.

ESSE VÍRUS É NOVO?





Não. Um ancestral dele é conhecido desde 1996 por infectar gansos. No Brasil, há registro de casos em animais silvestres desde 2023.

É SEGURO CONSUMIR CARNE E OVOS DE AVES?

Sim. Comer produtos de um animal contaminado não transmite o vírus para humanos.

O VÍRUS PODE CONTAMINAR HUMANOS DE ALGUMA FORMA?

A forma de transmissão da influenza é via gotículas aerossóis de espirros e fezes. Assim, há uma pequena chance de isso acontecer por meio do contato direto com animais vivos contaminados ou locais de criação.

OUTROS ANIMAIS PODEM SER INFECTADOS?

Nos Estados Unidos, já houve registro de infecção de bovinos, e pessoas contraíram a doença após contato com o gado. No Chile, houve contaminação de leões marinhos.

O QUE FEZ O GOVERNO BRASILEIRO?

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro (RS). A pasta também trabalha no rastreio da produção do estabelecimento onde foi confirmado o caso.

POR QUE O VÍRUS PODE GERAR EMBARGOS COMERCIAIS?

Os países têm políticas de suspensão de importações de lugares onde houve detecção de gripe aviária para evitar a entrada do vírus em zonas livres da doença.

A SITUAÇÃO PODE SAIR DE CONTROLE?

Sim. Para a veterinária especialista em zoonoses Paula Giaffone, os Estados Unidos são um exemplo negativo. "Nos EUA, a situação está realmente complicada, o vírus se espalhou por granjas, atingiu rebanhos leiteiros e é encontrado até em testes de água, nos sistemas de distribuição de água."

HÁ REFLEXOS PARA O CONSUMIDOR?

A gripe aviária já levou ao sacrifício de mais de 120 milhões de aves nos Estados Unidos e é um dos principais fatores responsáveis pela alta no preço dos ovos no país.