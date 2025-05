Governo Zema anuncia parceria para produção de asfalto sustentável em MG

O governo de Minas Gerais anunciou nesta segunda-feira (12/5) um acordo com a empresa americana Harsco Environmental para um projeto de construção de uma indústria especializada na produção de um tipo de asfalto sustentável na região do Vale do Aço.

O início das operações está previsto para ocorrer em dezembro de 2027. O intuito é produzir cerca de 100 mil toneladas de SteelPhalt, uma espécie de asfalto verde, por ano.

"Nosso compromisso de zerar as emissões de carbono e a busca internacional de soluções para que Minas continue na dianteira da indústria verde são compromissos do governo Zema. Este acordo assinado hoje para produção do asfalto verde em nosso estado a partir dos resíduos da siderurgia é mais um passo em direção a uma Minas cada vez mais verde", afirmou o vice-governador Mateus Simões (Novo).

A empresa americana já possui quatro fábricas em Minas Gerais, que transformam resíduos de produção de aço em fertilizantes; britas, para pavimentação de vias rurais; e metal recuperado.

A nova planta deve gerar 20 novos empregos na região.