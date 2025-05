Podcast debate precarização da saúde pública e a adesão de Minas ao Propag

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O Política EM Pauta desta sexta-feira (9/5) debateu os principais assuntos relacionados às movimentações e bastidores do poder em Minas Gerais. A 24ª edição do programa é apresentada pelos repórteres da editoria de Política Alessandra Mello, Bernardo Estillac e Larissa Figueiredo, com participação especial da repórter de Gerais, Sílvia Pires. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e nas principais plataformas de áudio.







Esta edição começa com a Câmara Municipal de Belo Horizonte em foco e discute a manutenção de um veto que reforça a influência do prefeito Álvaro Damião (União Brasil) entre os vereadores. O transporte público em pauta na Casa também foi discutido.







No segundo bloco, discutimos a série de reportagens publicadas pelo EM com denúncias da precarização dos hospitais públicos da Grande BH. Equipamentos como o João XXIII, Júlia Kubitschek, Risoleta Neves e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) foram tema da discussão.





O terceiro bloco fecha a edição discutindo o modelo de ingresso ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) proposto pelo governo mineiro e a agitada visita do vice-governador Mateus Simões (Novo) à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.