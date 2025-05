Conheça o médico de pequena cidade de MG que cuidou de Bolsonaro

Natural do município de Comendador Gomes, cidade de ceerca de 3 mil habitantes no Triângulo Mineiro, o cardiologista Samuel Assunção Filho esteve na equipe médica que cuidou do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Hospital DF Star e deu alta no último domingo (4/5).

Com exclusividade ao Estado de Minas, o médico mineiro, que reside em Brasília, contou como surgiu o convite para participar da equipe que cuidou do ex-presidente. "Já morei em São Paulo. Nesta época, fazia parte da equipe do Dr. Leandro Echenique (médico assistente do Bolsonaro) no Hospital Albert Einstein. Pela questão da necessidade de precisar retornar a São Paulo e já fazer parte da sua equipe, ele me convidou pra auxiliar nos cuidados do presidente", explicou.

Por meio de fotos, conterrâneos do médico da pequena Comendador o parabenizaram por meio de redes sociais. "Que bom! Muito orgulho pra nós, seus conterrâneos", disse um dos comentários em publicação.

Trajetória





Formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva (SP), o cardiologista mineiro viveu a sua infância e adolescência na Zona Rural de Comendador Gomes. "Dividia o meu tempo estudando, brincando com meus amigos e ajudando nos afazeres da fazenda", contou o médico. Até os 14 anos, ele morou no interior de Minas e estudou na Escola Municipal Rural Humberto de Campos e depois na Escola Municipal Lindolfo de Almeida Ferreira.

"Desde muito pequeno sabia que faria medicina. Por conta disso, visando uma preparação mais focada na profissão, me mudei para São José do Rio Preto (SP), onde conclui o colegial. Na época morava com minha tia", lembrou.





Após se formar na Faculdade de Medicina de Catanduva, o comendadorense foi para São Paulo fazer a residência de clínica médica e a especialização em cardiologia. "Essa última, realizei no Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese, em São Paulo capital. Após concluir a residência continuei trabalhando em São Paulo por um ano".

O cardiologista trabalhou em quatro hospitais da capital paulista: Hcor, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Moriah e Hospital Israelita Albert Einstein. "Nesse período, fui convidado para trabalhar como cardiologista em Brasília. Eu e minha esposa, que também é médica, avaliamos a proposta e decidimos nos mudar", concluiu.