Lula no funeral do papa: 'Não cumprimentei, não vi o Trump, na verdade'

O presidente Lula afirmou que, preocupado com a segurança no local, acabou não vendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Questionado sobre as negociações pelo fim da guerra na Ucrânia, Lula afirmou que espera que os dois lados cheguem a uma solução.

"O importante é que se conversem para ver se se encontra uma saída para essa guerra, que está ficando sem explicação. Ninguém consegue explicar e ninguém quer falar em paz. O Brasil continua teimando que a solução é a gente fazer com que os dois se sentem na mesa de negociação e encontrem uma solução não só para Ucrânia e Rússia, mas para a violência que Israel comete na Faixa de Gaza."

Donald Trump chegou à Roma na sexta-feira (25/4), na primeira viagem ao exterior desde que o republicano voltou ao poder.